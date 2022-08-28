Хабиб рассказал о спаррингах Махачева и Эдвардса: «Ислам показывал себя хорошо»

Бывший чемпион в легком весе ответил на вопрос о возможном переходе в полусредний дивизион.

«Пока рано говорить о бое с , у Ислама еще нет пояса в легком весе. Но если он получит его и защитит несколько раз...

В наилучшей форме Ислам будет весить 81 кг, так что кто знает.

Ислам спарринговал с Эдвардсом очень часто в 2015-16 годах. Все, что происходит в зале, остается в зале. Но тогда Махачев действительно хорошо себя показывал», – сказал Нурмагомедов.

Оливейра – о переговорах с командой Махачева: «Они говорили, что готовы драться в Бразилии, но это была ложь»

Махачев – о поражении Усмана: «Камару – тот, кто учится на своих ошибках»