Исмаилов – о призыве Минеева: «Это его проблема. Думаю, у каждого есть выбор: и у меня, и у Владимира»

Известный российский средневес ММА Магомед Исмаилов отреагировал на новость о призыве в связи с объявленной в России частичной мобилизацией.

«Думаю, у каждого есть выбор. Почему у меня не должно быть выбора? Так вот это такой же не ко мне вопрос. Я не могу на него ответить.

Пришла ему повестка – что он должен делать? Когда мне придет повестка, тогда по мере поступления вы увидите, что я буду делать… Я не считаю, что у меня нет выбора.

Есть выбор, правильно? У каждого человека есть выбор, и у меня, и у Минеева. Это проблема Минеева, ему пришла повестка.

Почему я должен об этом говорить? Когда мне придет повестка, я вам отвечу, что думаю по поводу этого», – сказал Исмаилов.

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