Исмаилов – об отмене боя Минеева и Никулина: «Значит, Владимир снова не заработает, положение у него тяжелое»

Известный российский боец смешанного стиля прокомментировал отмену боя между и Тимуром Никулиным.

«Значит, Минеев снова не заработает. У него положение сейчас тяжелое. Долгий простой для чемпиона.

Ожидание громкого события, где тебе много заплатят, иногда играет против нас. Опять же, спрос должен быть. Если на тебя нет спроса, значит, ты просишь много.

Мне кажется, ему все же надо двигаться, время идет – он простаивает не потому, что у него травма. Ему нужно включаться», – сказал Магомед.

Минеев сообщил об отмене боя с Никулиным: «Этот парень даже наговорить не может, чтобы в него поверили»

Минеев сообщил о переносе боя с Никулиным: «Поддержите парня, груз ответственности уже ломает его хрупкую психику»