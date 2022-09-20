Шара Буллет – о бое с Минеевым: «Я тоже не хотел, но он на троне, а мне надо его сместить»

Топовый средневес AMC Fight Nights Шарабутдин Магомедов высказался о титульном поединке против .

Шара Буллет заявил, что не искал поединка против «Волжанина», однако желание стать чемпионом и заработать хорошие деньги не оставляет ему выбора.

«Я бы тоже не хотел этого боя, если бы мог забраться на вершину другим путем. Но он уже сидит на троне, мне надо как-то его сместить.

Все этого требуют: зрители, народ. Я готов это сделать. Мы часто видимся на тренировках, можем поработать вместе, посоветоваться, потому что у него большой опыт.

Я готов это сделать не потому, что я сильно хочу побить его или у нас какая-то вражда. Зрители этого хотят. Вижу, что на горизонте очень большие деньги.

Когда Минеев с Магой дрались, вокруг их боя были большие цифры. Я понимал, что мне тоже надо врываться», – сказал Шара Буллет.

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