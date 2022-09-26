Владимир Минеев про повестку: «Моя мать мужчину воспитывала. Я никуда не рвусь, но и не отказываюсь ни от чего»

Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев рассказал, как отреагировала его мать на новость о повестке из военкомата.

«Нахожусь на пути в Ульяновск, чтобы прибыть в пункт призыва. Получил повестку еще до 20 сентября. Я стрелок, служил срочку и контракт. Боевого опыта у меня не было, но повестку я все равно получил.

Мама плакала. Но слезами делу не поможешь. Моя мать мужчину воспитывала. Я никуда не рвусь, но и не отказываюсь ни от чего», – сказал Минеев.

Гаджиев сообщил, что кроме Минеева повестку получил Пираев. Ранее сообщали, что боец поп-ММА покинул Россию, чтобы избежать мобилизации

Владимиру Минееву пришла повестка: «Иду в военкомат на днях»