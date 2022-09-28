Рафаэль Дос Аньос хочет вернуться в полусредний дивизион UFC

Известный боец UFC Рафаэль Дос Аньос вновь хочет сменить весовую категорию. Об этом сообщает журналист Карлос Антунес.

В 2020 году Дос Аньос перешел из 77 килограммов в 70 килограммов, где провел несколько поединков.

сообщил мне, что собирается вернуться в полусредний дивизион UFC», – написал репортер в соцсетях.

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