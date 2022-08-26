Дос Аньос – о бое с Хабибом: «Он не нанес мне урона, уже через 40 дней я провел следующий поединок»

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Дос Аньос вспомнил бой против .

По словам бразильца, в тренировочном лагере он травмировал ухо, что помешало ему сосредоточиться на тренировке грэпплинга.

«Пока я добрался до дома, восстановился и снова начал уверенно тренироваться по грэпплингу, прошло уже четыре-шесть недель.

До этого матча я вообще не тренировал грэпплинг, только муай тай, ударку, а Хабиб – лучший грэпплер в истории UFC.

И через 40 дней после того поединка я уже провел следующий – другими словами, он мне вообще урона не нанес.

Если бы я тренировался хорошо, если было больше грэпплинга, я выступил бы лучше», – сказал Дос Аньос.

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