Александр Усик: «Может быть, вы увидите меня в кино. Документальное однозначно будет»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик рассказал, чем хочет заняться после завершения карьеры.

«Я бы хотел попробовать себя в кино. Одна из детских мечт — театральный. Я даже ходил в театр. У меня был пиджак, не пойдешь ли в театр в футболке или свитере. Мне это нравилось. Даже в школе какие-то оценки ставили.

Может быть, увидите меня в кино. Документальное однозначно будет. Или художественное какое-то.

Я еще думаю о том, чтобы тот навык, который за все это время Господь бог мне помог собрать, отдать украинским детям.

Я понимаю, что тренерская деятельность аматорского бокса это вообще не про заработок. Это просто хобби, которым люди живут. Это чисто подвижничество», – сказал Усик в интервью украинскому журналисту на ютюб-канале.

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