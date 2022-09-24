Фьюри пообещал избить Усика при встрече: «Когда увижу, выдавлю из его головы всю жизнь»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс натив контент Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, что намерен напасть на Александра Усика при встрече.

«Только что закончил очень брутальную сессию в зале. Когда в следующий раз увижу Усика, я захвачу его голову и выдавлю из него всю жизнь, потому что он маленькая сучка и ничего не сможет с этим сделать», – сказал «Цыганский король».

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