Тайсон Фьюри: «Смогу победить Усика после того, как пойду в паб и выпью десять пинт пива»

Чемпион WBC в тяжелом весе рассказал, сколько раундов ему понадобится, чтобы победить чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика.

«Усик – хороший средневес. Он победил чемпиона мира по кроссфиту. Когда Усик подерется с настоящим тяжеловесом вроде меня, я уничтожу его за шесть раундов.

Мой брат сказал, что я побью его одной рукой. Так и есть. Я могу победить его после того, как пойду в паб и выпью десять пинт пива», – сказал Фьюри.

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