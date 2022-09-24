Усик – о подготовке к реваншу с Джошуа: «Это кошмар. Когда плывешь 10 км, колено так зажимает, что не можешь работать»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик рассказал о тяжелых тренировках перед реваншем с .

«Это кошмар. Я бы 200 километров на велике проехал, вместо того чтобы плыть десятку. Конечно, это без остановок.

У меня было три секунды – подплываешь, пьешь, бутылку выбрасываешь, отталкиваешься ногами и поплыл дальше. Это новый уровень.

Ты идешь к чему-то. Если ты хочешь побеждать, недостаточно спортивных тренировок. Нужно выходить на уровень Илона Маска с космосом.

Когда ты плывешь, у тебя просто начинает так зажимать колено, что ты не можешь дальше выполнять работу», – сказал Усик.

Усик подерется с Тайсоном Фьюри, Канело и завершит карьеру прощальным боем на Украине (Майкл Бенсон)

Александр Усик: «Не хочу боксировать с претендентами. Хочется объединить пояса и все»