Камил Гаджиев про повестку Минеева: «Раз так суждено, ничего не поделать»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал получение повестки .

Чемпион организации в среднем весе попал под частичную мобилизацию в России.

«Да, мы поговорили с ним сегодня об этом утром. Он получил повестку, идет в военкомат. Дальше уже ситуация может быть какой угодно. Если его заберут в армию, значит заберут…

Он все же представитель ВДВ и обладает определенными навыками. Честно скажу, хочу, чтобы Вова занимался другими делами: выступал в боях, приносил пользу другого рода. Но раз так суждено, ничего не поделать.

Что касается титула, я надеюсь, мы еще сможем провести бой. Не так много знаю о том, насколько его могут забрать, но как понимаю, это не очень надолго.

А его поединок с Шарой Буллетом в марте. Поэтому если Владимира сейчас призовут на два три месяца, то он вполне еще успеет вернуться и подраться», – сказал Гаджиев.

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