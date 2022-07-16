Камил Гаджиев: «Шлеменко надо отбросить личные моменты и подраться с Минеевым»

Президент хочет организовать бой между и .

«Если Саша согласен подраться с Магомедом Исмаиловым, то почему бы не согласиться сразиться с Вовой? Просто Саня очень принципиальный парень.

Возможно, ему надо отбросить личные моменты и подраться. Вот это была бы прямо бомба. В Москве взорвали бы вообще.

Не только в Москве, но и в любом городе, но там бы, наверное, было бы лучше всего», – считает Гаджиев.

В конце августа у Шлеменко был запланирован бой с Исмаиловым, но бой перенесли на декабрь из-за травмы Магомеда. Новый соперник Александра пока неизвестен.

Соперником Шлеменко 26 августа на турнире RCC может стать Роналдо Соуза

Бой Исмаилова и Шлеменко перенесли на декабрь