Гаджиев про поединок Вагабова и Минеева: «Это будет бомба. И если она разорвется, то бой двух чемпионов наверняка войдет в историю»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на устную договоренность между Вагабом Вагабовым и о поединке.

«Самым справедливым в данной ситуации будет дать Вагабу самому решить, готов ли он делать 88,5 килограммов. А не пытаться решить за него, как это наверняка сделают некоторые «болельщики».

Как мужчина он всегда скажет: «Я готов к любым вызовам», но как профессионал Вагаб должен оценивать ситуацию не спеша и всесторонне! Сделать вес – это только половина задачи, даже одна треть, а потом надо еще драться пять раундов.

Так что ждем новостей от штаба нашего чемпиона в 93, а дальше уже посмотрим!

Ну а хотим мы, болельщики, этот бой, или не хотим – даже не обсуждается! Это будет бомба. И если она разорвется, то бой двух чемпионов наверняка войдет в историю.

И кстати, осколки от бомбы залетят прямо в карманы бойцов в виде денежных купюр», – сказал Гаджиев.

Минеев согласился на бой с Вагабовым при одном условии: «Два пояса на кону. Погнали!»

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