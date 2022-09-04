Гаджиев – о Шлеменко: «Сашу нельзя хоронить, он может выиграть у любого в мире»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев не считает, что карьера пошла на спад из-за поражения от Александра Илича.

По мнению промоутера, нынешний Шлеменко может одолеть любого средневеса.

«Мне нравится бой Шара Буллет – Шлеменко, но поединок Шары против Минеева мне нравится больше. Очень сложно сказать, кто фаворит.

Саша Шлеменко – это боец, который может провести плохой бой. Саша Шлеменко – это боец, который может выиграть у любого человека в мире.

Поэтому его никогда нельзя хоронить. Нельзя говорить, что Шлеменко не вывезет. Он может вообще любого вывезти. И проиграть, как мы видим, тоже может совершенно неожиданно», – сказал Гаджиев.

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