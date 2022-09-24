Уайт – о бое Чимаева и Диаза: «Это было бы нехорошо. Вы видели красные от удушения глаза Холланда?»

Президент UFC Дэйна Уайт признался, что ему не следовало устраивать поединок между Хамзатом Чимаевым и .

По мнению промоутера, молодой Чимаев мог бы сильно навредить здоровью ветерана полусреднего веса.

«После просмотра этого боя ты понимаешь, что поединок Хамзата против Нейта Диаса был бы фиговым, это было бы нехорошо.

Я знаю, что фанаты злятся на Хамзата за то, что он не сделал вес и все остальное, но ради бога. То, что он сделал с Кевином Холландом…

Вы видели, как на следующий день Холланд выложил фото, на котором его глаза были полностью красными от гребаного удушения? Просто капец», – сказал Уайт.

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