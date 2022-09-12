Томсон считает, что Чимаев разозлил Уайта: «Если ты не делаешь вес, на тебя нельзя положиться»

Бывший боец UFC Джош Томсон высказался о проваленном взвешивании перед турниром UFC 279.

Изначально непобежденный швед должен был драться с в полусреднем весе, однако он превысил лимит дивизиона на 3,4 кг, из-за чего «Борзу» пришлось драться с Кевином Холландом в промежуточном весе.

«Те вещи, которые делал Чимаев, бесят Дэйну. Возможно, все это и сработало, но это серьезный проступок Чимаева. Смотрите, для меня сделать вес – это серьезно.

Это важно для любого промоутера. Если ты не делаешь вес, то как мне с тобой поступить? Я не могу положиться на тебя», – сказал Томсон.

Чимаев – о Холланде: «Он хороший парень, но я шел на войну, а теперь она окончена»

Диаз – о выступлении Чимаева в бою с Холландом: «Стремное, напуганное, скучное, отстойное, слабое, очкошное, пососное»