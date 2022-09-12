Диаз – о выступлении Чимаева в бою с Холландом: «Стремное, напуганное, скучное, отстойное, слабое, очкошное, пососное»

Теги UFC Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Кевин Холланд Бокс/MMA/UFC

Ветеран полусреднего веса UFC Нейт Диаз раскритиковал Хамзата Чимаева за победу над Кевином Холландом удушающим приемом в первом раунде.

«Я смотрел бой Хамзата, когда разминался. Как мне его выступление? Стремное, напуганное, скучное, отстойное, слабое, очкошное, пососное. Все вместе, короче. Ждем тебя сегодня в клубе XS, ублюдок», – сказал Диаз.

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