Уайт советует Чимаеву подняться в средний вес: «Это действительно проблема»

Теги UFC Дэйна Уайт Нейт Диаз средний вес (MMA) Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что будет думать о перспективах Хамзата Чимаева в полусреднем весе.

Напомним, что швед чеченского происхождения не уложился в лимит категории перед боем с Нейтом Диазом, превысив норму на 3,4 кг.

Уайт теперь считает, что Чимаеву стоит задуматься об окончательном переходе в весовую категорию до 84 кг.

«Да, это проблема. Это действительно проблема, не знаю. Нам нужно подумать и разобраться с этим. Знаете, я думаю, что Чимаеву имеет смысл продолжить карьеру в среднем весе», – сказал Уайт.

Дэйна Уайт: «Чимаев – гребаное чудо природы. Это, наверное, четвертый бой Хамзата, когда он не пропускает ни одного удара» 

Уайт знал о проблемах Чимаева с весогонкой. Дэйна начал готовить новые бои, когда у Хамзата случились судороги 

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