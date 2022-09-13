Тренер Джошуа: «В третьем бою Энтони однозначно бы победил Усика»

Анхель Фернандес, тренер экс-чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа, уверен, что с третьей попытки британец победит украинца .

«В третьем бою он однозначно бы победил Усика. Думаю, Энтони стал понимать намного больше. Нам необходимо сосредоточиться на себе: нужно восстановиться, и надеемся, что в конце года мы увидим его бой с Тайсоном Фьюри.

Для Энтони есть много отличных боев: мы могли бы увидеть еще один бой с Усиком или поединок с .

Результат боя с Усиком разочаровывает. Да, у нас были определенные улучшения, но я всегда строг к себе. Мы хотели только победы. Вы должны понимать, что если бы бой закончился в девятом раунде, то мы бы победили. В реальности мы были впереди», – сказал Фернандес.

В августе Джошуа проиграл Усика в реванше раздельным решением судей.

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