Усик предложил Джошуа помощь в подготовке к бою с Фьюри: «Ему нельзя сдаваться»

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Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик предложил экс-чемпиону Энтони Джошуа помощь в подготовке к бою против Тайсона Фьюри.

«Если ему нужна моя помощь, то я приеду к нему в лагерь и помогу. Ему еще нет 40 лет, всего 33 – так что ему следует продолжать работать над собой.

Я понимаю, что он хотел победить меня, но ему нельзя сдаваться. Ему надо идти вперед», – сказал Усик.

Бой Джошуа и Фьюри может состояться 3 декабря.

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