Александр Усик за профессиональную карьеру заработал 52 млн долларов (Marca)

Испанская Marca со ссылкой на Sportekz сообщила, сколько чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе заработал за профессиональную карьеру.

Согласно источнику, два года назад состояние украинца оценивалось в 4 млн долларов. Первая победа над принесла Усику 13 млн долларов, благодаря второй — состояние боксера увеличилось до 52 млн.

Отметим, что при подсчете учитывались только гарантированные выплаты, которые Усик получил за выступления в ринге. В 52 млн не входят процентные отчисления за рекламу и просмотры от ТВ-трансляций.

Эгис Климас: «Фьюри боится Усика, но мы за ним бегать не собираемся – у него один пояс, у нас три»

Усик предложил Джошуа помощь в подготовке к бою с Фьюри: «Ему нельзя сдаваться»