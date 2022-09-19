Александр Усик за профессиональную карьеру заработал 52 млн долларов (Marca)

Теги тяжелый вес Александр Усик Энтони Джошуа бокс Усик - Джошуа Бокс/MMA/UFC

Испанская Marca со ссылкой на Sportekz сообщила, сколько чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик заработал за профессиональную карьеру.

Согласно источнику, два года назад состояние украинца оценивалось в 4 млн долларов. Первая победа над Энтони Джошуа принесла Усику 13 млн долларов, благодаря второй — состояние боксера увеличилось до 52 млн.

Отметим, что при подсчете учитывались только гарантированные выплаты, которые Усик получил за выступления в ринге. В 52 млн не входят процентные отчисления за рекламу и просмотры от ТВ-трансляций.

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