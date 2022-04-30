Боб Арум: «Усик был бы самым лучшим боксером, с которым когда-либо дрался Фьюри, Александр – выдающийся боец»

Известный боксерский промоутер Боб Арум заявил, что хотел бы увидеть поединок между чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александром Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.
«Усик был бы самым лучшим боксером, с которым когда-либо дрался Фьюри. Я не знаю, как бы Тайсон отреагировал на это.
В боксе бытует мнение, что хороший большой парень побьет хорошего маленького парня. Здесь нам нужно смотреть, но Усик – выдающийся боец. Энтони Джошуа – очень хороший боксер, но едва ли выдающийся», – сказал Арум.
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