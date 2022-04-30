Боб Арум: «Усик был бы самым лучшим боксером, с которым когда-либо дрался Фьюри, Александр – выдающийся боец»

Известный боксерский промоутер заявил, что хотел бы увидеть поединок между чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александром Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

«Усик был бы самым лучшим боксером, с которым когда-либо дрался Фьюри. Я не знаю, как бы Тайсон отреагировал на это.

В боксе бытует мнение, что хороший большой парень побьет хорошего маленького парня. Здесь нам нужно смотреть, но Усик – выдающийся боец. – очень хороший боксер, но едва ли выдающийся», – сказал Арум.

Фьюри обошел Усика в рейтинге лучших бойцов P4P от ESPN

Александр Поветкин: «Кто после Фьюри будет королем тяжелого веса? Надеюсь, Усик»