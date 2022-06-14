Эдди Хирн: «Думаю, если Джошуа победит Усика, то вы увидите поединок Энтони с Фьюри в декабре»

Промоутер Эдди Хирн оценил вероятность проведения боя между бывшим чемпионом тяжелого дивизиона и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Напомним, что после победы над Диллианом Уайтом в апреле этого года Фьюри объявил о завершении карьеры.

«Бой между Джошуа и Фьюри всегда будет актуальным. Меня постоянно спрашивают об этом. Даже сегодня ко мне подошел человек на улице и спросил: «Когда Джошуа будет драться с Фьюри?» Я ему ответил, что сейчас все мысли об Усике.

Конечно не хочется думать, что мы потерпим второе поражение подряд. Не нужно забывать, что Усик один из лучших вне зависимости от весовых категорий.

Поражение Усику нельзя будет назвать катастрофой, и бой с Фьюри все равно будет возможен. Конечно, если на кону будет стоять бесспорное чемпионство, то это один из самых больших поединков в истории бокса.

Я думаю, если Эй-Джей победит Усика, то вы увидите поединок с Фьюри в декабре», – сказал Хирн.

Реванш Джошуа и Усика запланирован в августе в Саудовской Аравии.

Кудряшов считает, что Усик побил бы Фьюри: «Тайсон не выглядит прочным»

Тайсон Фьюри уверен, что благодаря куннилингусу накачал челюсть, а мастурбация повысила тестостерон. Это возможно?