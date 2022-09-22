Президент Bellator: «Мы связались с Нейтом Диазом и ведем переговоры»

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что организация ведет переговоры с Нейтом Диазом, который ушел из UFC.

«Мы связались с ним и ведем переговоры, но я уверен, что он общается не только с нами.

Знаю, что он хочет боксировать с , у которого назначен бой с Андерсоном Сильвой на Showtime, но мы надеемся заключить с ним сделку, чтобы бои по правилам ММА он проводил у нас. Мы находимся в диалоге», – сказал Кокер.

11 сентября Диаз завершил карьеру в UFC, победив на 279 гильотиной в четвертом раунде Тони Фергюсона.

Чейл Соннен: «Нейт Диаз отказался от 12 млн долларов, которые мог заработать на бое с Конором»

Нейт Диаз: «Пришло время применить боксерские навыки. Джейк Пол является одним из вариантов для меня»