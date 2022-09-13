Джейк Пол про бой с Сильвой: «Все мои предыдущие соперники были мудаками. Андерсона мы обожаем»

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол поделился ожиданиями от боя с экс-чемпионом UFC Андерсоном Сильвой.

«Все мои предыдущие соперники были мудаками. Андерсон Сильва — милейший парень, и мы его обожаем.

Если бы мой соперник был мудаком, я бы относился к нему как к мудаку и надрал бы ему зад. Думаю, публика уже видела эту мою сторону, но я уважаю его.

Я все равно намерен его нокаутировать, но уважительно нокаутировать», – сказал Пол.

Восьмираундовый бой по правилам бокса между Полом и Сильвой состоится 29 октября в Глендейле (штат Аризона, США).

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