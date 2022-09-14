Джейк Пол – про бой с Нейтом Диазом: «Сто процентов, я выбью из него Стоктон»

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Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол ответил на вопрос о возможном поединке с Нейтом Диазом, у которого закончился контракт с UFC.

«Я бы однозначно надрал задницу этому парню, сто процентов, я выбью из него Стоктон, но сейчас я полностью сконцентрирован на 29 октября.

Сейчас мне предстоит бой с очень опасным бойцом Андерсоном Сильвой, и мне не хочется пока думать о Диазе», – сказал Пол.

29 октября в Глендейле (штат Аризона, США) Джейк Пол подерется по правилам бокса с Сильвой.

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