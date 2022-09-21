Чейл Соннен: «Нейт Диаз отказался от 12 млн долларов, которые мог заработать на бое с Конором»

Ветеран ММА Чейл Соннен высказался относительно ухода полусредневеса Нейта Диаза из UFC.

«Мне кажется, Диаз планирует заняться боксом. Трудно представить, какие там крутятся деньги. Вероятно, он отказался от 12 миллионов долларов, которые он мог заработать на третьем бое с . Но это слухи.

Нейт сказал, что готов вернуться в UFC, типа: «Сейчас я хочу заняться чем-нибудь другим». Он не вдавался в детали. Затем он произнес: «Я вернусь». Однако у него, как и у любого другого бойца, тикают часики. Посмотрим, что будет в итоге.

Справедливости ради, Диаз на протяжении последних пяти лет дрался раз в год. А в очень напряженные времена дважды. Я думаю, что в UFC могли бы сделать исключение и дать возможность парням повеселиться.

Нейт ради этого боя мог бы заключить разовый контракт. Я думаю, это уникальная ситуация, к которой Дэйна Уайт мог бы прибегнуть в качестве исключения», – считает Соннен.

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