Сэм Алви хочет бой против Джейка Пола: «Мне нравится шутить, что я давно не побеждал, а он любит драться с такими парнями»

Бывший боец UFC Сэм Алви, которого уволили из промоушена после серии из 9 боев без побед, заявил о желании подраться с Джейком Полом по правилам бокса.
«Каждый боец ММА хочет этого, а теперь в этом есть смысл – бой с Джейком Полом.
Мне нравится шутить, что я давно не побеждал, а Джейк любит драться с такими парнями. Я того же роста, что и он, а Пол любит драться с людьми, которые меньше его.
Но я первый нокаутер, с которым он бы дрался. Я никогда не боксировал, занимался профессиональным кикбоксингом, но я всегда нападаю. Думаю, это имеет смысл. Шанс есть», – сказал Алви.
Джейк Пол должен был провести бой против Хасима Рахмана-младшего, однако поединок сорвался из-за разногласий по весовой категории.