Сэм Алви хочет бой против Джейка Пола: «Мне нравится шутить, что я давно не побеждал, а он любит драться с такими парнями»

Бывший боец UFC Сэм Алви, которого уволили из промоушена после серии из 9 боев без побед, заявил о желании подраться с по правилам бокса.

«Каждый боец ​​​​ММА хочет этого, а теперь в этом есть смысл – бой с Джейком Полом.

Мне нравится шутить, что я давно не побеждал, а Джейк любит драться с такими парнями. Я того же роста, что и он, а Пол любит драться с людьми, которые меньше его.

Но я первый нокаутер, с которым он бы дрался. Я никогда не боксировал, занимался профессиональным кикбоксингом, но я всегда нападаю. Думаю, это имеет смысл. Шанс есть», – сказал Алви.

Джейк Пол должен был провести бой против Хасима Рахмана-младшего, однако поединок сорвался из-за разногласий по весовой категории.