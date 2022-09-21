UFC подписал бойца из Таджикистана Алиева и 17-летнего американца Росаса

Стали известны победители отборочного шоу Dana White’s Contender Series.

Президент UFC Дэйна Уайт подписал контракты с 22-летним бойцом из Таджикистана Нурулло Алиевым и 17-летним американцем Раулем Росасом Джуниором.

Алиев, на счету которого семь побед в ММА, финишировал в первом раунде Джоша Уика. «Запомните мои слова – два года, и я стану чемпионом UFC в легком весе», – сказал боец.

Росас победил единогласным решением судей Мэндо Гуттиерреза и стал самым молодым бойцом в истории UFC.

«Оба парня старались изо всех сил, и то, как вел себя 17-летний парень, меня реально потрясло. После того, что я увидел, я не сомневаюсь, что он готов драться в UFC.

Я очень впечатлен этим парнем – он совершенно особенный. Он из тех бойцов, на которых я смотрю и думаю: «О мой бог, этот парень реальная угроза, он невероятный», – сказал Уайт.

Кроме Алиева и Росаса UFC подписал контракты с Бруно Феррейрой, Остином Лэйном и Жафелом Фильо.

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