Мирзаев считает, что Хабиб возобновит карьеру: «Он скучает, этот аппетит внутри заложен, рано или поздно он проснется»

Российский боец считает, что экс-чемпион в легком весе возобновит карьеру.

«Хабиб на своем месте, Расул на своем месте. Он на одном уровне, я на другом. У него нет желания, потому что он все имеет, а у меня есть незаконченные дела: я люблю постоянно двигаться, пробовать что-то новое, ощущать адреналин. Без этого не могу.

А Хабиб скучает, этот аппетит внутри заложен, рано или поздно он проснется. Как у Федора (Емельяненко). Он имеет все, но стремится выступать. Это называется внутреннее желание, оно как наркотик. Пускай лучше это будет в клетке, чем энергию расплескивать на улице. Накопительный процесс.

Внутри Хабиба голос говорит (о возвращении). Он тренируется, желание есть, для чего-то же он это делает», – считает Мирзаев.

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