UFC уволил тяжеловеса спустя сутки после подписания: экс-тренер Нганну потребовал $90 тысяч за его переход

Тяжеловес ММА Слим Траблеси (5-0), который подписал контракт с UFC, покинул промоушен. Любопытно, что тунисский боец всего сутки пробыл бойцом сильнейшего промоушена планеты.

По словам Траблеси, с его увольнением связан экс-тренер Фрэнсиса Нганну Фернанд Лопес, который потребовал денежную компенсацию за переход Слима в UFC из Ares FC.

Отметим, что у тяжеловеса уже был назначен бой: 22 октября на UFC 280 он должен был биться с Паркером Портером.

«Чтобы драться в Ares FC, мы были обязаны сотрудничать с Лопесом. Изначально он сказал мне – вот тебе контракт на четыре боя в Ares, и если позвонят из UFC, я позволю тебе уйти к ним.

Я доверился ему и подписал контракт, но когда меня позвали в UFC, он заблокировал мое подписание действующим контрактом с Ares.

В UFC меня подписал Али Абдель-Азиз, и я должен был драться 22 октября в Абу-Даби, но Фернанд заблокировал соглашение.

Он звонил Али и требовал 90 тысяч евро за то, что опустит меня в UFC. Али предложил ему процент от моих будущих гонораров в , но он отказался», – сказал Траблеси.

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