Бывшего чемпиона в двух весовых категориях обвиняют в употреблении стероидов после того, как ирландец опубликовал видео в социальных сетях.

На нем боец, который не дрался с июля 2021-го из-за травмы ноги, в прекрасной форме.

«Proper Twelve и Forged Irish Stout. Подается вместе с моей собственной органически выращенной ирландской говядиной, приготовленной на горячем камне. Tidl (продукт для восстановления после занятий спортом, прим.ред. Sports.ru) от боли», – ответил Макгрегор на вопрос подписчика: «Что ты употребляешь?»

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