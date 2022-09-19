Мичел Перейра: «Оливейра шокирует мир. Он вернет себе пояс в бою с Махачевым»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Мичел Перейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бразильский полусредневес UFC Мичел Перейра дал прогноз на бой за вакантный титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

«Чарльз – очень хороший боец, и я думаю, он шокирует мир. Он вернет себе пояс», – сказал Перейра.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

Жорж Сен-Пьер: «Результат боя Махачев – Оливейра зависит от того, удастся ли Исламу прижать Чарльза к сетке»

Махачев про бой с Оливейрой: «В первом раунде разминка, во втором затяну его поглубже, а в третьем закончу дело»

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