Мичел Перейра: «Оливейра шокирует мир. Он вернет себе пояс в бою с Махачевым»

Бразильский полусредневес UFC Мичел Перейра дал прогноз на бой за вакантный титул в легком весе между и .

«Чарльз – очень хороший боец, и я думаю, он шокирует мир. Он вернет себе пояс», – сказал Перейра.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

Жорж Сен-Пьер: «Результат боя Махачев – Оливейра зависит от того, удастся ли Исламу прижать Чарльза к сетке»

Махачев про бой с Оливейрой: «В первом раунде разминка, во втором затяну его поглубже, а в третьем закончу дело»