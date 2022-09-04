Усик – Джошуа: «Энтони, не останавливайся. Тебе всего 33 года, продолжай работать»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик поддержал , которого подвергли критике за поведение после их поединка 20 августа.

«Я уверен, что он сделал это без злости. Джошуа был разочарован из-за поражения, он был грустным.

Я понимаю, что Энтони хотел победить меня, но ему нельзя сдаваться. Он должен идти вперед. Если ему нужна моя помощь, я приеду в его лагерь и помогу.

Ему не 40 лет. Ему всего 33, поэтому он должен работать дальше. Энтони, не останавливайся», – сказал Усик.

Усик про слова Джошуа после боя: «Он не хотел меня обидеть. Людям не нужно на него злиться»

Хирн – о разговоре с Джошуа после боя с Усиком: «Он сказал: «Я, #####, не боксировал хорошо»