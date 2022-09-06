Фьюри бросил вызов Джошуа: «Даю тебе несколько месяцев на подготовку»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри предложил экс-чемпиону дивизиона Энтони Джошуа подраться до конца года.

«Я думаю все слышали, что я подерусь в ближайшие несколько месяцев. Перед тем, как объявить соперника, на всякий случай я должен это сделать.

, я знаю, что ты проиграл , и в данный момент у тебя нет боя. Я бы хотел предоставить тебе подраться со мной за титул WBC в тяжелом весе и звание линейного чемпиона в ближайшие несколько месяцев.

Ты возвращаешься после 12-раундового боя, так что ты в форме и готов. Я даю тебе несколько месяцев на подготовку. Если ты заинтересован, я пришлю тебе дату, и мы можем зарубиться.

Битва за Британию и титул WBC в тяжелом весе. Дай мне знать, если ты заинтересован. Если нет, я выберу другого соперника», – сказал Фьюри на опубликованном видео в соцсетях.

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Усик и Фьюри обязаны подраться: их бой – шаг в историю. В тяжелом весе не было абсолютного чемпиона с четырьмя титулами