Головкин – о судействе с бою с Канело: «Не вправе говорить, я делал свою работу»

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версии IBF и WBA Геннадий Головкин заявил, что не хочет оценивать работу судей, обслуживавших поединок казахстанца против Сауля Альвареса.

Напомним, что мексиканец одержал победу единогласным решением (116-112, 115-113, 115-113).

«Я, наверное, не вправе говорить о судействе. Я не думал о судействе, а просто делал свою работу. Если судьи приняли такое решение, значит, это их взгляд на все.

План был один – выиграть. Не то что дело в стратегии, просто это все слишком поздно началось. Чувствовал я себя хорошо. Те удары, которые доносил Канело, не ощущались.

Он не удивил меня ничем, но и у меня не получилось достать его. Бой был очень близким во всех направлениях. Судьи отдали в ту сторону», – сказал Головкин.

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