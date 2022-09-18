Статистика боя Альварес – Головкин: Геннадий чаще и точнее использовал джеб, но Канело был лучше в мощных ударах

В Лас-Вегасе (Невада) завершился поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в суперсреднем весе между Саулем Альваресом и .

Победу единогласным решением судей одержал действующий чемпион. Преимущество мексиканца отображено и в статистике боя.

Головкин чаще выбрасывал удары (521:487), однако Канело был точнее (130:120). Геннадий превзошел соперника в частоте и точности джебов (74/350 против 45/270), но Альварес лучше бил мощные удары (85/217 против 46/171).

Видео лучших моментов боя Сауля Альвареса и Геннадия Головкина

Канело – о счете на судейских карточках: «Я уважаю судей. Победа есть победа»