Статистика боя Альварес – Головкин: Геннадий чаще и точнее использовал джеб, но Канело был лучше в мощных ударах

Теги суперсредний вес Геннадий Головкин Сауль Альварес бокс Головкин - Канело Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) завершился поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в суперсреднем весе между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.

Победу единогласным решением судей одержал действующий чемпион. Преимущество мексиканца отображено и в статистике боя.

Головкин чаще выбрасывал удары (521:487), однако Канело был точнее (130:120). Геннадий превзошел соперника в частоте и точности джебов (74/350 против 45/270), но Альварес лучше бил мощные удары (85/217 против 46/171).

Видео лучших моментов боя Сауля Альвареса и Геннадия Головкина

Канело – о счете на судейских карточках: «Я уважаю судей. Победа есть победа»

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