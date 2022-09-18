Пол Малиньяджи – о победе Канело: «Давид Бенавидес – настоящее испытание, а не Головкин»

Бывший боксер заявил, что не впечатлен победой в бою с .

По мнению экс-чемпиона мира в двух весовых категориях, казахстанского ветерана нельзя назвать достойной проверкой для Канело в суперсреднем весе.

«У Канело всегда был этот бой в заднем кармане. Не впечатляет. Бенавидес – настоящее испытание во втором среднем весе, а не 40-летний GGG», – написал Пол в соцсетях.

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