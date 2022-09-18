Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и WBA Геннадий Головкин заявил, что ошибся, решив неспешно начать бой против Сауля Альвареса.

«Наверное, с моей стороны была стратегическая ошибка – начать все потихоньку. Хотелось посмотреть, как пройдет бой, как начнет развиваться.

Мы оба легко начали, с разведки, и как-то это все затянулось. Когда все разошлось, уже было поздно», – сказал Головкин.

Головкин – о конфликте с Канело: «Я не чувствовал враждебность, это он переводил на личное»

Статистика боя Альварес – Головкин: Геннадий чаще и точнее использовал джеб, но Канело был лучше в мощных ударах