Головкин – о конфликте с Канело: «Я не чувствовал враждебность, это он переводил на личное»

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и WBA Геннадий Головкин заявил, что не испытывает неприязни к Саулю Альваресу, несмотря на попытки мексиканца подлить масла в огонь перед их третьим боем.

«Я всегда говорил, что не чувствовал ту враждебность. Он переводил на личное. Я ему всегда говорил: «Если у тебя есть личное, почему ты ждешь?»

В этот момент, когда закончился бой, у него не было претензий ко мне, а у меня не было претензий к нему. Мы обнялись, поздравили друг друга и сказали, что это прекрасный бой.

Все как-то само собой наладилось. Наверное, это то отношение, когда ты на высоком уровне и понимаешь, насколько опасен этот вид спорта. Мы оба остались довольны теми отношениями, что между нами сложились», – сказал казахстанец.

Статистика боя Альварес – Головкин: Геннадий чаще и точнее использовал джеб, но Канело был лучше в мощных ударах

Видео лучших моментов боя Сауля Альвареса и Геннадия Головкина