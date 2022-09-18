Знаменитый украинский легковес считает, что чемпиону IBF и WBA в среднем весе Геннадию Головкину стоит подумать об уходе из бокса.

«Канело был хорош, но, возможно, Геннадий сейчас слишком стар. Я не знаю, что Канело делать дальше. Вероятно, провести реванш с Биволом.

Что касается Головкина, я не знаю. Это его решение. Я думаю, что сейчас он легенда и может закончить карьеру», – сказал Ломаченко.

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