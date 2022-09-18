Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF, IBO и WBA Геннадий Головкин заявил, что считает завершенным конфликт с .

Казахстанец трижды дрался против Канело: первый бой завершился вничью, второй остался за мексиканцем решением большинства судей, третий поединок уверенно забрал Альварес единогласным решением.

«Сто процентов, что наша вражда окончена. Это словно баскетбол, где были Леброн и Кобе, Майкл Джордан и Кобе. Безусловно, я продолжу карьеру. У меня есть отличный план.

Сегодня я должен поздравить Канело и всех фанатов бокса. Помните, что у меня есть три пояса в среднем весе. Я вернусь. Я все еще чемпион, ребята», – сказал Головкин.

Геннадий Головкин: «Сегодня Канело оказался лучше, это был очень умный бой»

Головкин – о бое с Канело: «Наши лица чистые, потому что у нас была лучшая подготовка»