Головкин – о конфликте с Канело: «Вражда окончена. Это словно баскетбол, где были Кобе и Джордан»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Кобе Брайант суперсредний вес Геннадий Головкин Сауль Альварес бокс Головкин - Канело Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF, IBO и WBA Геннадий Головкин заявил, что считает завершенным конфликт с Саулем Альваресом.

Казахстанец трижды дрался против Канело: первый бой завершился вничью, второй остался за мексиканцем решением большинства судей, третий поединок уверенно забрал Альварес единогласным решением.

«Сто процентов, что наша вражда окончена. Это словно баскетбол, где были Леброн и Кобе, Майкл Джордан и Кобе. Безусловно, я продолжу карьеру. У меня есть отличный план.

Сегодня я должен поздравить Канело и всех фанатов бокса. Помните, что у меня есть три пояса в среднем весе. Я вернусь. Я все еще чемпион, ребята», – сказал Головкин.

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