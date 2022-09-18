Геннадий Головкин: «Сегодня Канело оказался лучше, это был очень умный бой»

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF, IBO и WBA Геннадий Головкин признал поражение в поединке с за корону в суперсреднем весе.

«Этот бой был очень умным, в нем было больше тактики, словно это шахматы. Сегодня Канело оказался лучше.

Во второй половине я попытался изменить ход боя. Я чувствовал себя неплохо. Это хороший бой», – сказал казахстанский боксер.

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