Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес поблагодарил Геннадия Головкина за трилогию.

Напомним, что утром 18 сентября в Лас-Вегасе (Невада) состоялся вечер бокса, в главном событии которого состоялся третий бой мексиканца и казахстанца. Победу единогласным решением судей одержал Канело.

«Спасибо тебе большое, мой друг. Спасибо тебе за все. Мы дали фанатам три хороших боя. Он – великий боец», – сказал Сауль после боя.

Судейские карточки третьего боя Канело – Головкин

Канело победил Геннадия Головкина в трилогии и защитил пояса в суперсреднем весе