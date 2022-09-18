Канело после победы над Головкиным: «Геннадий – великий боец»

Теги суперсредний вес Геннадий Головкин Сауль Альварес бокс Головкин - Канело Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес поблагодарил Геннадия Головкина за трилогию.

Напомним, что утром 18 сентября в Лас-Вегасе (Невада) состоялся вечер бокса, в главном событии которого состоялся третий бой мексиканца и казахстанца. Победу единогласным решением судей одержал Канело.

«Спасибо тебе большое, мой друг. Спасибо тебе за все. Мы дали фанатам три хороших боя. Он – великий боец», – сказал Сауль после боя.

Судейские карточки третьего боя Канело – Головкин

Канело победил Геннадия Головкина в трилогии и защитил пояса в суперсреднем весе

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