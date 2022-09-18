Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес поделился мыслями после победы над .

Напомним, что мексиканец оказался сильнее казахстанца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

«Большое спасибо вам за поддержку. Я прошел через очень сложные вещи в моей жизни. Ты можешь лишь пытаться дальше двигаться вперед.

Недавно у меня был трудный период из-за моего поражения, и я на самом деле показал, что поражения – это здорово, потому что они вдохновляют тебя на возвращение и демонстрацию своей скромности», – сказал Канело после боя.

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