Канело требуется операция после боя с Головкиным: «У меня есть проблемы с левой рукой»

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес заявил, что возьмет небольшой перерыв в боях из-за травмы.

«Головкин – очень хороший боец, поэтому мы здесь. Я рад разделить с ним ринг. Я буду двигаться вперед, чтобы расширить и укрепить свое наследие. Головкин – жесткий боец.

Но я рад. Я оставил на ринге все. У меня есть проблемы с левой рукой, поэтому мне нужна операция, но у меня все хорошо. Я воин, поэтому я здесь», – сказал мексиканец после победы над .

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