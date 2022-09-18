Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF, IBO и WBA Геннадий Головкин прокомментировал поражение в бою с Саулем Альваресом за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

«Все знают, что это высочайший класс, лучший поединок в боксе. Все знают, кто такой Канело. Каждый плохой шаг – это конец поединка.

Если ты пропустишь удар, то это закончит бой. Посмотрите на его и на мое лица – они чистые, потому что у нас была лучшая подготовка, и мы показали ее в бою», – сказал Головкин.

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