В Лас-Вегасе (Невада) завершился третий бой между Саулем Альваресом и .

Победу единогласным решением судей одержал мексиканский боксер, защитивший титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

Судья Дэйв Моретти отдал Головкину шестой, восьмой, десятый и последний раунды, насчитав 116-112.

Дэвид Сазерленд посчитал, что Геннадий был сильнее в первом, восьмом и с десятого по последний раунды, насчитав 115-113.

Стив Уэйсфелд назначил такой же счет в пользу Канело, отдав Головкину первый, восьмой, девятый и два последних раунда.

Канело победил Геннадия Головкина в трилогии и защитил пояса в суперсреднем весе