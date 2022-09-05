Рамирес про бой с Биволом: «Отомщу за Канело и Мексику»

Обязательный претендент на титул в полутяжелом весе поделился ожиданиями от боя с чемпионом .

«Я привезу пояс в Мексику, и это будет месть. Я отомщу за Канело и Мексику, верну титулы обратно.

Хочу стать новым кумиром для мексиканских боксеров. Чувствую, что мое предназначение — быть кумиром, примером для всех детей, всех фанатов бокса.

Когда я был ребенком, то много мечтал. Мечтал о том, чтобы стать боксером и чемпионом мира. Теперь я реализовал эту мечту», – сказал Рамирес.

Бой Рамиреса и Бивола состоится 5 ноября в Абу-Даби.

Канело: «Я сразу же смирился с поражением от Бивола. Это не конец света»

Дмитрий Бивол: «Предпочитаю подраться с Бетербиевым после боя с Рамиресом. Если будет реванш с Канело – без проблем»